Skoda в январе увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Skoda в январе реализовали 5945 автомобилей – на 7% больше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в январе стал компактный лифтбек Rapid, чьи продажи составили 2040 единиц (-19%). Второе место занял внедорожник Skoda Kodiaq с показателем 1981 проданный автомобиль (+53%). Замыкает тройку бестселлеров Skoda модель Octavia – на ней остановили свой выбор 1835 покупателей (+13%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в середине февраля у дилеров появится новый компактный кроссовер Skoda Karoq, производство которого налажено на мощностях в Нижнем Новгороде. Также в первом квартале в продажу поступит новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia.

Как говорит директор направления Skoda ГК Wagner Евгений Кувалдин, новый кроссовер Karoq уже заинтересовал большое число почитателей марки. Часть из них – те автовладельцы, кто хочет заменить ушедшую с рынка модель Yeti на более современный автомобиль. Продолжит увеличивать популярность и Kodiaq – некоторые клиенты постепенно пересаживаются с легковых моделей Octavia или Rapid на более вместительный Kodiaq.

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