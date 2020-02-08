АВТОСТАТ | Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России выросла до 8,5%

Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России выросла до 8,5%

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Доля продаж дизельных легковых автомобилей в России выросла до 8,5%

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было реализовано 138,8 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных дизельным двигателем. Это на 2% больше, чем в 2018 году.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи дизельных легковых машин выросли на фоне падения всего российского рынка (-2,3%). В результате этого их рыночная доля за год увеличилась с 8,2% до 8,5%.

Также стоит напомнить, что в массовом сегменте на долю «дизелей» в минувшем году пришлось всего лишь 5% от общего объема реализации, а в премиум-сегменте – 38%. 

Какие модели можно на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи дизель дизельные автомобили

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