Mercedes-Benz выпустит 32 новинки за два года

Компания Mercedes-Benz раскрыла план по выпуску новинок до 2022 года. Он включает 32 модели, среди которых множество электрокаров линейки EQ, затянувшийся проект One, новые S-Class и C-Class, 20 подключаемых гибридов и расширение модельного ряда Smart, сообщает портал Motor.ru.

Проект One – это 1000-сильный суперкар с гибридными агрегатами от формульного болида Mercedes F1 W07 Hybrid. Он должен был появиться раньше, но сроки передвинули на 2021 год. Сложность заключается в самой силовой установке: адаптировать гоночный мотор для дорожного автомобиля оказалось непросто. Однако компания уже принимает заказы на новинку: для этого нужно внести депозит в размере 500 тыс. евро (более 35 млн рублей).

В ближайшие два года линейка EQ пополнится серийными воплощениями представленных ранее концептов EQA (модель начального уровня на базе GLA) и EQS (модель, схожая по размерам с CLS), а также новыми EQB, EQE и EQG. На развитие этого направления компания намерена потратить 10 млрд евро и к середине следующего десятилетия стать брендом номер один в сегменте электромобилей.

Среди ближайших премьер – CLA и GLA с бензин-электрическими установками, а также обновленный E-Class. Все три новинки представят в марте на автосалоне в Женеве.

До конца 2020 года также планируется оснастить 20 моделей Mercedes-Benz гибридными модификациями с функцией подзарядки. Линейка подключаемых гибридов будет варьироваться от недорогого A250e до представительского S560e.

Помимо перечисленных новинок, подразделение Mercedes-AMG готовит четырехдверное купе с гибридной силовой установкой, отдача которой будет на уровне 800 л.с. Кроме того, заявлена спортивная модификация GT Black Series.

Что же касается бренда Smart, который с недавнего времени в равной доли принадлежит Mercedes-Benz и Geely, то уже в этом году появятся полностью электрические Fortwo и Forfour, а к 2022 году на рынок выйдет экологический чистый кроссовер.

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