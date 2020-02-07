Импорт автомобилей на Дальнем Востоке в 2019 году вырос на 28%

Временный порядок, который разрешает жителям Дальнего Востока ввозить автомобили без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», позволил в 2019 году увеличить экспорт иномарок на 28%. Об этом сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, добавив, что 62% из этого объема автомобилей были ввезены физическими лицами. При этом он выразил надежду, что поток автомобилей уменьшаться не будет.

Напомним, в ноябре 2018 года для жителей Дальнего Востока утвердили временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей. Им разрешено ввозить по одному такому автомобилю в год, не оснащая его системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Порядок действовал в течение года с момента принятия и был продлен в декабре 2019 года еще на год, пишет агентство «ТАСС».

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «ЭРА-ГЛОНАСС». Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий. 22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку «ЭРА-ГЛОНАСС» для жителей Дальневосточного федерального окрга, но только на один год. Ввести на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в регион на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти один подержанный автомобиль.

Как отмечает руководитель категории Автомобили «Авито Авто» Кирилл Вотяков, авторынок Дальнего Востока довольно своеобразен и обособлен. Высокий спрос на праворульные машины в этом регионе обусловлен географической близостью Дальнего Востока и Японии, что позволяет местным жителям покупать подходящие по многим параметрам иномарки. Японские модели не уступают по качеству и выдерживают российский холод, при этом большой рынок автомобилей с пробегом позволяет выбрать машину по доступной цене.

«Одна из особенностей дальневосточного авторынка заключается еще и в законодательстве в отношении «ЭРА-ГЛОНАСС» – кнопки экстренного реагирования на ДТП. С 2017 года все регистрируемые в стране автомобили должны быть оснащены данной системой. Это создало трудности при массовом импорте машин из Японии. Во-первых, систему сложно интегрировать в японские модели, во-вторых, в Приморском крае работало всего две станции для установки «ЭРЫ», и справиться с объемом работы было проблематично. В итоге обязательная установка системы в регионе была отменена», – рассказал Кирилл Вотяков.

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