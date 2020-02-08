Рынок подержанных пикапов в России подрос на 5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году в России было реализовано 33,1 тыс. пикапов с пробегом, что на 5% выше показателя 2018 года.

В марочном рейтинге этого сегмента на вторичном рынке лидирует японский бренд Toyota (9,7 тыс. шт.), доля которого составляет около 30%. На втором месте находится еще один представитель страны Восходящего солнца – Mitsubishi (7 тысяч пикапов этой марки в минувшем году обрели новых хозяев). Отечественный УАЗ – всего лишь третий в данном рейтинге (3,6 тыс. шт.). Отметим, что тройка лидеров завершила год с положительной динамикой. При этом Тoyota улучшила свои показатели всего на 0,9%, Mitsubishi – на 4,3%, УАЗ – на 22,3%.

Среди пикапов чаще всего становился объектом перепродаж Toyota Hilux (8,5 тыс. шт.), за ним в рейтинге следуют Mitsubishi L200 (7 тыс. шт.) и УАЗ «Пикап» (3,6 тыс. шт.). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидерство Toyota Hilux на вторичном рынке пикапов подкрепляется его высокой остаточной стоимостью.

Активнее всего пикапы с пробегом покупали жители Москвы и Приморского края – 1,6 тыс. и 1,5 тыс. единиц соответственно. Также более тысячи пикапов было перепродано еще в пяти субъектах РФ – Краснодарском крае, Московской и Иркутской областях, Ханты-Мансийском АО и Санкт-Петербурге.

Отметим, что основные цифры по рынку новых пикапов содержатся в ранее опубликованной информации.

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