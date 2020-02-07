Завершены госиспытания парадных кабриолетов Aurus

Государственные испытания парадных кабриолетов Aurus завершены, все заложенные в техническом задании требования выполнены. Как сообщил агентству «РИА Новости» информированный источник, теперь межведомственная комиссия должна выдать рекомендацию к принятию образца на снабжение Минобороны России.

В 2019 году кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. Проект «Единая модульная платформа» (ранее «Кортеж», бренд Aurus) – это семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд рублей.



Напомним, в настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. Цена седана Senat S600 начинается от 18 млн рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует на площадке «Форд Соллерс Елабуга» в первом квартале 2021 года. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

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