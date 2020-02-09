В 2019 году российский рынок автобусов с пробегом вырос на 14%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка подержанных автобусов по итогам 2019 года составил 24,4 тыс. единиц. Этот результат на 14,3% больше, чем год назад.

Более половины вторичного рынка автобусной техники (52,3%) в нашей стране приходится на отечественную марку «ПАЗ» – за 2019 год ее перепродажи составили 12 732 штуки (+16,6%). С большим отставанием от лидера, в тройку попадают российский «ЛИАЗ» (1 924 шт.; +46,2%) и корейский Hyundai (1 883 шт.; +8,3%). Четвертым в рейтинге следует белорусский «МАЗ», перерегистрации которого упали на 2,8% до 999 единиц, за ним – «НЕФАЗ» с результатом в 986 перепроданных автобусов (+38,1%).

Самой популярной моделью автобуса с пробегом в нашей стране является ПАЗ-3205, на долю которого за отчетный период пришлось более 30% от всего рынка (7 690 шт.; +6%). В первую пятерку попадают также: ПАЗ-3204 (2 497 шт.; +36,7%), ПАЗ-4234 (1551 шт.; +34,5%), Hyundai County (1049 шт.; -13,1%) и НЕФАЗ-5299 (986 шт.; +38,7%).

Самым крупным региональным рынком автобусов с пробегом в 2019 году стала отнюдь не Москва. На первом месте среди субъектов, как и годом ранее – Краснодарский край. Здесь поменяли владельцев 2073 автобуса. По сравнению с 2018 годом рост этого рынка в данном регионе составил 48,4%. На втором месте по объему рынка подержанных автобусов – Московская область, перепродажи в которой увеличились в 2,5 раза – до 1936 единиц. Москва в данном списке лишь на пятом месте. Здесь в 2019 году поменяли хозяев 863 автобуса (+22,4%).

Эксперты также подвели итоги года по рынку новых автобусов, который тоже растет, причем уже четвертый год подряд. Информация о нем находится здесь: >>>

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