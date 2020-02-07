Toyota в январе увеличила продажи в России на 20%

Российские дилеры Toyota в январе реализовали 6405 автомобилей, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 5,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в январе стал кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 78% и составили 2618 экземпляров. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 1972 покупателей (+5%). В результате обе модели вошли в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан Corolla 2020 модельного года, а также новую специальную серию бизнес-седана Camry S-Edition.

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