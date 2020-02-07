В Москве на 9 новых автомобилей приходится 10 с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года москвичи купили почти 238 тыс. новых легковых автомобилей и более 271 тыс. подержанных. Таким образом, на 9 новых автомобилей в российской столице приходится 10 с пробегом.

Эксперты агентства отмечают, что это наилучшее соотношение между первичным и вторичным рынками среди всех регионов в стране. Для сравнения: в Питере подержанных машин покупают в 1,5 раза больше, чем новых, а в Татарстане – в 2 раза больше.

Но сильнее всего этот разрыв наблюдается в субъектах Дальнего Востока. Например, в Хабаровском крае и Магаданской области вторичный рынок легковых автомобилей в 17 раз крупнее первичного. А жители Еврейской АО покупают автомобили с пробегом в 50 раз чаще, чем новые.

Более подробная информация о региональных рынках легковых машин по итогам 2019 года содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Напомним, что новые и подержанные автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.