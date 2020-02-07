FCA может остановить производство из-за коронавируса

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) может приостановить выпуск автомобилей на одном из своих европейских предприятий. Корректировки в производственные планы собираются внести из-за возможной нехватки компонентов из Китая, где зафиксирована вспышка эпидемии, вызванной новым видом вируса, заявил изданию Automotive News глава FCA Майк Мэнли.

По его словам, из-за того, что на китайских предприятиях продлили новогодние каникулы, выпуск автомобилей на одном из заводов FCA в Европе могут остановить до конца февраля или начала марта.

Ранее стало известно, что корейские автопроизводители Hyundai, KIA и SsangYong остановили выпуск автомобилей на своих заводах в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки эпидемии коронавируса в КНР, пишет портал Autonews.ru.

В самом Китае конвейеры предприятий остановили многие крупные автопроизводители, в том числе Tesla, Ford, группа PSA, а также Nissan и Honda. Кроме того, некоторые компании, включая PSA, заявили о намерении вывезти весь свой командированный персонал с предприятий из города Ухань и его окрестностей в связи со вспышкой болезни.





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