Mercedes-Benz открыл новый дилерский центр в Волгограде

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» стал официальным дилером марки Mercedes-Benz в Волгограде. Дилерский центр в этом городе стал седьмым салоном немецкого бренда в портфеле «КЛЮЧАВТО», сообщает пресс-служба дилера.

Общая площадь нового дилерского центра Mercedes-Benz в Волгограде составляет 2598 кв.м, площадь шоу-рума – 752 кв.м. В нем будет доступен для приобретения весь перечень автомобилей актуального модельного ряда марки Mercedes-Benz. Дополнительно дилерское предприятие оказывает широкий спектр сопутствующих услуг, включая кредитование, страхование, лизинг, продажу запасных частей, трейд-ин.

Площадь сервисной зоны составляет 1060 кв.м, здесь работает 8 рабочих постов. Автоцентр проводит полный цикл работ по сервисному обслуживанию автомобилей. В распоряжении посетителей также имеются комфортная клиентская зона, бар и детский уголок.

Сегодня в активе автохолдинга «КЛЮЧАВТО» 77 автоцентров в 17 городах России. Как отмечается, новый дилерский центр Mercedes-Benz в одном из крупнейших городов Южного федерального округа позволит компании укрепить свои позиции на автомобильном рынке данного региона.

По итогам января 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 2640 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 5% больше, чем годом ранее. В результате Mercedes-Benz вошел в TOП-10 самых продаваемых брендов на российском рынке в целом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS. Комплектации новинок для России будут объявлены вместе с ценами ближе к старту продаж.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только Mercedes-Benz) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».