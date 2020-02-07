Renault представила Duster с салоном от Arkana

Компания Renault представила еще одну версию модели Duster второго поколения – на этот раз для южноамериканского рынка. Внедорожники, которые будут выпускаться в Бразилии, отличаются оформлением бамперов и салоном.

Как пишет портал Motor.ru, визуально Renault Duster отличается от европейского аналога под маркой Dacia декором решетки радиатора и дополнительными противотуманками. Салон внедорожника такой же, как у российской Arkana, с увеличенным дисплеем мультимедийной системы. Дефлекторы вентиляции сделаны квадратными, как на автомобилях для Ближнего Востока.

Бразильский Duster будут оснащать 1,6-литровым атмосферным двигателем либо турбомотором 1.33, разработанным Renault совместно с концерном Daimler. Коробки – 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Производство нового внедорожника начнется весной на заводе Renault в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс.

Российский Renault Duster – это внедорожник первого поколения. Он комплектуется моторами объемом 1,6 литра мощностью 114 л.с., 2,0-литровым двигателем с отдачей 143 л.с., а также 1,5-литровым дизелем, развивающим 109 л.с. Кроссовер можно заказать как с передним, так и с полным приводом.

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