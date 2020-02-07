АВТОВАЗ вводит режим простоя на одной из производственных линий

АВТОВАЗ вводит режим простоя 7 и 8 февраля с оплатой 2/3 средней зарплаты на линии, где выпускаются модели на платформе альянса Renault-Nissan B0: LADA XRAY, LADA Largus, Renault Logan, Renault Sandero и их кросс-версии Stepway. Информацию газете «Ведомости» подтвердил председатель профсоюза АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

По данным источников издания, причина простоя – более низкий, чем предполагался, спрос. По этой же причине АВТОВАЗ вводил режим простоя 9–10 января на линии, где выпускаются автомобили LADA Granta и Datsun, а также 18 и 25 января на производстве B0 и линии, где выпускается внедорожник LADA 4x4. Изначально предполагалось, что 18 и 25 января, а также 8 февраля сотрудники отработают дополнительный отдых после новогодних каникул.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 21790 автомобилей LADA – на 1,2% больше, чем годом ранее. При этом продажи выпускаемых на линии B0 универсалов LADA Largus снизились на 3% и составили 2312 единиц, данных по реализации LADA XRAY не опубликовано. Что касается моделей Renault, которые производятся на мощностях АВТОВАЗа, то у седана Logan результат январских продаж составил 2083 машины (+2%), у хэтчбека Sandero – 1685 автомобилей (-6%).

Как заявил ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, в 2020 году компания ставит своей целью сохранение лидирующей позиции LADA по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд LADA.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».