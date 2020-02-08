Итальянский авторынок в январе ушел «в минус»

Автомобильный рынок Италии в январе снизился на 5,9% и составил 155528 машин. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев роста.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в январе реализовал 25842 машины (+5,6%). Второе место занимает Volkswagen, чьи продажи выросли на 9% и составили 15003 единицы. На третьей строчке идет Peugeot с показателем 9858 реализованных автомобиля (+6,9%). Замыкают пятерку лидеров Citroen/DS (9420 шт., +2,6%) и Ford (9106 шт., -18,4%).

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