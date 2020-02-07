Рынок грузовиков с пробегом в 2019 году показал небольшой рост

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка грузовых автомобилей с пробегом в России составил 270,2 тыс. единиц, что на 1,4% больше, чем в 2018 году.

Традиционно рейтинговую таблицу марок-лидеров по перепродажам грузовиков возглавляют российские. На первом месте находится KAMAZ, на долю которого в прошлом году пришлось более четверти (26,5%) вторичного рынка грузовых машин. В количественном выражении это составляет 71,5 тыс. экземпляров – на 4,8% больше, чем в 2018 году. Вторую строчку, с огромным отставанием от лидера, занимает GAZ, объемы перепродаж которого подросли (+1,6%) до 26,6 тыс. автомобилей. Третьим стал MAZ (20,6 тыс. шт.; -7,8%). В пятерку лидеров также попали отечественный ZIL (16,2 тыс. шт.; +13,5%) и шведский бренд Volvo (15,2 тыс. шт.; -0,9%).

В модельной структуре этого рынка первенство принадлежит отечественному грузовику KAMAZ 65115. Объем перепродаж этой модели в 2019 году составил 9,6 тыс. шт. (+7%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что самые крупные вторичные рынки грузовых автомобилей находятся в Москве и Московской области. В сумме на эти два региона приходится более 10% от всех перепродаж в сегменте. В количественном отношении это 15 тыс. и 14,2 тыс. единиц соответственно. Из нестоличных субъектов РФ лидирует Краснодарский край: перепродажи грузовой техники здесь сопоставимы со столичными показателями и составляют 13,5 тыс. экземпляров.

Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» исследовали российский рынок новых грузовых автомобилей. Результаты можно посмотреть в специально-подготовленном пресс-релизе.