Chery раскрыла интерьер кроссовера Tiggo 8

Компания Chery показала интерьер семиместного кроссовера Tiggo 8, который появится на российском рынке в марте 2020 года. Новинка получила цифровую зону управления с тремя экранами в салоне, сообщает пресс-служба китайской марки.

Технологичный 7-дюймовый экран приборной панели включает традиционные шкалы спидометра и тахометра, а также предоставляет доступ водителю к информации по пробегу, расходу топлива, температуре внешнего воздуха, давлению и температуре в шинах и многому другому. Вывод показаний на экран осуществляется при помощи кнопок на мультифункциональном руле.

Мультимедийная система получила 10,25-дюймовый емкостный сенсорный экран высокого разрешения. В штатный мультимедийный центр интегрирована система Cloudrive, которая дублирует экран смартфона на основном экране и позволяет через него использовать программы и приложения смартфона. В сочетании с аудиосистемой из 8 динамиков в салоне автомобиля создается театральный аудио-визуальный эффект. На центральный дисплей мультимедийной системы выводится изображение с камеры заднего вида с проекцией положения автомобиля динамическими вспомогательными линиями, и отображаются данные, считанные системой кругового обзора 360 градусов.

На центральном тоннеле размещается 8-дюймовый емкостный сенсорный дисплей для управления климатической системой и подогревом сидений. Он обладает звуковой обратной связью, водонепроницаемый, пылезащитный и устойчив к царапинам.

Кнопки электрического стояночного тормоза, функции AutoHold, включение/выключение парктроников, AVM (включение/выключение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля) и HDC (система помощи при спуске) расположены на боковой части центральной консоли. Традиционно отведено место под два подстаканника, нишу для хранения мелких вещей. В откидном подлокотнике есть отделение с функцией охлаждения, а также расположились 2 USB-разъема и розетка на 12 вольт.

Интерьер кроссовера Tiggo 8 отличают хромированная окантовка деталей и высококачественные кожаные материалы в отделке. Семиместный салон получил анатомические сиденья от ведущего мирового производителя Lear и предлагает 12 вариантов трансформации пространства.

Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».