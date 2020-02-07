Chery раскрыла интерьер кроссовера Tiggo 8

Компания Chery показала интерьер семиместного кроссовера Tiggo 8, который появится на российском рынке в марте 2020 года. Новинка получила цифровую зону управления с тремя экранами в салоне, сообщает пресс-служба китайской марки.
Технологичный 7-дюймовый экран приборной панели включает традиционные шкалы спидометра и тахометра, а также предоставляет доступ водителю к информации по пробегу, расходу топлива, температуре внешнего воздуха, давлению и температуре в шинах и многому другому. Вывод показаний на экран осуществляется при помощи кнопок на мультифункциональном руле.
Мультимедийная система получила 10,25-дюймовый емкостный сенсорный экран высокого разрешения. В штатный мультимедийный центр интегрирована система Cloudrive, которая дублирует экран смартфона на основном экране и позволяет через него использовать программы и приложения смартфона. В сочетании с аудиосистемой из 8 динамиков в салоне автомобиля создается театральный аудио-визуальный эффект. На центральный дисплей мультимедийной системы выводится изображение с камеры заднего вида с проекцией положения автомобиля динамическими вспомогательными линиями, и отображаются данные, считанные системой кругового обзора 360 градусов.
На центральном тоннеле размещается 8-дюймовый емкостный сенсорный дисплей для управления климатической системой и подогревом сидений. Он обладает звуковой обратной связью, водонепроницаемый, пылезащитный и устойчив к царапинам.
Кнопки электрического стояночного тормоза, функции AutoHold, включение/выключение парктроников, AVM (включение/выключение камер кругового обзора при движении и парковке автомобиля) и HDC (система помощи при спуске) расположены на боковой части центральной консоли. Традиционно отведено место под два подстаканника, нишу для хранения мелких вещей. В откидном подлокотнике есть отделение с функцией охлаждения, а также расположились 2 USB-разъема и розетка на 12 вольт.
Интерьер кроссовера Tiggo 8 отличают хромированная окантовка деталей и высококачественные кожаные материалы в отделке. Семиместный салон получил анатомические сиденья от ведущего мирового производителя Lear и предлагает 12 вариантов трансформации пространства.
Какие еще модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».
Напомним, полноразмерный семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 построен на модульной платформе T1X, которая является совместной разработкой Chery с компанией Jaguar Land Rover, в рамках альянса Chery Jaguar Land Rover Automobile Co., Ltd. На ней уже спроектированы кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, а теперь и Tiggo 8.
Кроссовер Tiggo 8 является самым крупным SUV в линейке Chery: его длина составляет 4700 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2710 мм. Клиренс кроссовера Chery Tiggo 8 равен 190 мм, угол въезда – 20 градусов, угол съезда – 23 градуса. Передняя подвеска – независимая типа McPherson, задняя – независимая многорычажная.
Что касается объема багажника, то для 5-местной конфигурации он составляет 892 литра, при сложенных сиденьях второго ряда – 1932 литра, в 7-местной конфигурации он равен 193 литра.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», помимо кроссовера Tiggo 8 в 2020 году на российском рынке появятся и другие новинки от Chery. Так, во втором квартале 2020-го список комплектаций Tiggo 4 будет расширен до пяти, в третьем квартале ожидается появление Tiggo 7 Pro, в четвертом квартале – Tiggo 2 Pro. По итогам января 2020 года российские дилеры Chery реализовали 417 автомобилей, что на 12% больше по сравнению с прошлым годом.