Nissan X-Trail в январе стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Nissan в январе реализовали 4938 автомобилей – на 1% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в январе стал кроссовер Nissan X-Trail, чьи продажи выросли на 31% и составили 2073 штук. Второе место занял Nissan Qashqai с показателем 1538 реализованных машин (-2%). В результате оба кроссовера вошли в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Nissan не исключает возможности вывода на российский рынок серийного кроссовера по мотивам концепт-кара Ariya.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».