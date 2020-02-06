АВТОСТАТ | Nissan X-Trail в январе стал бестселлером марки в России

Nissan X-Trail в январе стал бестселлером марки в России

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Nissan X-Trail в январе стал бестселлером марки в России

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Российские дилеры Nissan в январе реализовали 4938 автомобилей – на 1% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в январе стал кроссовер Nissan X-Trail, чьи продажи выросли на 31% и составили 2073 штук. Второе место занял Nissan Qashqai с показателем 1538 реализованных машин (-2%). В результате оба кроссовера вошли в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Nissan не исключает возможности вывода на российский рынок серийного кроссовера по мотивам концепт-кара Ariya.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи nissan nissan qashqai nissan x-trail

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