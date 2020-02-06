ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам января

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в январе остается компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5376 автомобилей, что на 28% выше показателя годичной давности.

На второе место вышел Toyota RAV4, на котором остановили свой выбор 2618 покупателей (+78%). Третью строчку занял KIA Sportage с показателем 2531 проданный автомобиль, что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 2273 экземпляра (+33%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Nissan X-Trail, чьи продажи составили 2073 машины (+31%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам января также вошли Skoda Kodiaq (1981 шт., +53%), Renault Duster (1773 шт., -24%), LADA 4x4 (1585 шт., -23%), Nissan Qashqai (1538 шт., -2%) и Hyundai Tucson (1382 шт., -12%).

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