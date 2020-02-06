Российский авторынок в январе вырос на 2%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе 2020 года увеличились на 1,8% до 102102 машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, это неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными. Январские продажи традиционно являются самым низкими в году, поэтому придется подождать и посмотреть, каков будет тренд в месяцах с более высокими продажами – в феврале и особенно в марте. Напомним, согласно прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России продолжат падение, составив 1,72 млн единиц – на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 21790 автомобилей LADA (+1%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 14955 машин (-5%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 11395 проданных автомобилей, что на 5% выше показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 8293 покупателя (+6%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи составили 6405 машин (+20%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам января также вошли Volkswagen (6269 шт., +1%), Skoda (5945 шт., +7%), Nissan (4938 шт., -1%), Mercedes-Benz (2640 шт., +5%) и ГАЗ (2568 шт., -1%).

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