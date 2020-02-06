Hyundai опубликовала тизерное изображение нового i20

Компания Hyundai опубликовала тизерное изображение нового поколения хетчбэка i20, премьера которого состоится в марте на Женевском автосалоне. В Европе это будет первая модель, в которой воплотится дизайнерская концепция Hyundai, получившая название «чувственная спортивность», сообщает пресс-служба корейской марки.

Тизерные изображения демонстрируют более спортивный и динамичный образ нового i20. Горизонтальные линии каскадной решетки радиатора делают автомобиль визуально шире и ниже. Уникальный рисунок световых приборов также подчеркивает ширину и стать нового i20. Характерные рельефные линии по бокам кузова подчеркивают спортивные пропорции автомобиля и его динамичность. В задней части обращают на себя внимание горизонтальные фонари, которые органично соединяются со стеклом задней двери.

Четкие горизонтальные линии приборной панели – основной элемент интерьера нового i20. Гладкие поверхности подчеркивают ширину передней панели и аккуратно маскируют вентиляционные дефлекторы. Чтобы привнести еще больше эстетики в дизайн интерьера, панель приборов и экран мультимедиа-системы объединены вместе и представляют собой два 10,25-дюймовых экрана.

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