LADA Granta в январе осталась самой продаваемой моделью в России

По итогам января самой продаваемой моделью в России остается LADA Granta. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж, опубликованные автопроизводителями.

Так, реализация LADA Granta в прошлом месяце выросла на 11% и составила 8470 автомобилей (+28%). Второе место занимает LADA Vesta с показателем 7506 машин (+6%). Третий результат показала KIA Rio – 6258 реализованных автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5376 экземпляров (+28%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в январе 21790 автомобилей LADA (+1%). Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 14955 машин (-5%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 11395 проданных автомобилей, что на 5% выше показателя годичной давности.

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