KIA в январе сохраняет лидерство среди иномарок в России

Российские дилеры KIA в январе реализовали 14955 автомобилей – это на 4,7% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля бренда, по собственным оценкам компании, составляет 14,5%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в январе было реализовано 6258 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2531 покупатель (-8%). В тройку наиболее популярных моделей месяца также вошел бизнес-седан KIA Optima с показателем 1588 реализованных автомобилей (-7%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте в России стартуют продажи нового компактного кроссовера Seltos, производство которого уже налажено на калининградском заводе «Автотор». Кроме того, в 2020 году на российском рынке появятся новый Mohave и кроссовер KIA Xceed.

Добавим также, что на 6 февраля 2020 года в 99 городах России действует 197 официальных дилеров KIA.