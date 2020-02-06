Каждый восьмой проданный универсал LADA Vesta – с автоматической трансмиссией

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что из всех проданных в 2019 году автомобилей семейства LADA Vesta почти половина (49,6%) пришлась на универсалы SW и SW Cross. В количественном выражении это составляет 55 338 единиц.

В то же время универсалы с автоматической трансмиссией («робот» или вариатор) были реализованы в объеме 6 897 экземпляров, что эквивалентно доле 12,5%. Таким образом, каждый восьмой проданный универсал LADA Vesta был с автоматической трансмиссией (АТ).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля АТ в продажах универсалов выше, чем в целом по семейству Vesta – по итогам прошлого года данный показатель составил 9,2%. При этом в структуре продаж седанов на долю АТ пришлось еще меньше – 6%.

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