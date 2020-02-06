Французский авторынок в январе упал на 13%

Автомобильный рынок Франции в январе снизился на 13,4% до 134230 машин. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех месяцев роста.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в январе стал Peugeot, реализовавший 29246 машин (-1,4%). Второе место занимает Renault с показателем 23892 проданных автомобиля (-9,4%). Реализация Citroen снизилась на 11% до 15634 машин. Далее идет Volkswagen, продажи которого составили 7040 автомобиля (-30,6%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 5852 машины (-37,4%).

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