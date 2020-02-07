Эксперты рассказали о перспективах KIA Seltos на российском рынке

Новый кроссовер KIA Seltos, производство которого уже налажено на калининградском заводе «Автотор», в ближайшее время поступит в продажу. В компании ожидают, что новинка станет одной из самых популярных моделей сегмента B-SUV на российском рынке.

Как считает директор по бренду KIA ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, выход на рынок модели Seltos призван укрепить позиции KIA в целом и в российском SUV-сегменте, в частности. Новинка не составит конкуренцию в линейке KIA, а, наоборот, привлечет новых покупателей в сегменте SUV. Современный внешний вид и отличная техническая оснащенность Seltos в совокупности с конкурентной ценовой политикой позволяет предполагать лидерские позиции новой модели в своем сегменте. Объемы продаж KIA Seltos будут зависеть от производственных планов дистрибьютора.

По оценкам ГК «Прагматика», новый Seltos потенциально может занять до 25-30% в общем объеме продаж KIA и должен поспособствовать росту интереса к марке со стороны автолюбителей от 25 лет.

«Объем продаж KIA Seltos будет ограничен объемом производства и запуском продаж автомобилей с мотором 1,6/«Механикой»/«Автоматом». Внутреннего каннибализма тут не будет, а вот у других брендов, таких как Hyundai и Renault, новая модель от KIA вполне может забрать часть аудитории за счет новизны и агрессивной рекламной поддержки. На начальном этапе Seltos может занять место в тройке лидеров своего сегмента. После того, как будет удовлетворен первичный спрос и сняты производственные ограничения, у этой модели есть все шансы занять первое место в своем классе», – комментирует управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский.

Подробнее о перспективах нового кроссовера KIA Seltos на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».