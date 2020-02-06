Эксперты назвали конкурентов KIA Seltos на российском рынке

Новый кроссовер KIA Seltos, производство которого уже налажено на калининградском заводе «Автотор», в ближайшее время поступит в продажу. Стоимость новинки составит от 1 млн 099 тыс. рублей до 1 млн 999 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата.

«Основными конкурентами KIA Seltos, скорее всего, станут Hyundai Creta и Skoda Karoq. Пожалуй, к одному из главных преимуществ новой модели можно отнести габариты. Так, объем багажника KIA Seltos составляет 468 л по сравнению с 402 л у Hyundai Creta, в то время как длина салона превышает данные той же модели на 10 см. Контраст со Skoda Karoq получается еще более разительным: разница объема багажника достигает +104 л в пользу KIA Seltos», – комментируют в ГК «Прагматика».

Среди прочих соперников KIA Seltos на российском рынке также можно назвать Nissan Qashqai, Renault Captur и, в меньшей степени, Arkana и Mitsubishi ASX, добавляет управляющий «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский. Основными преимуществами новой модели от KIA, по его мнению, являются свежий дизайн, современный интерьер, интересные опции (адаптивный круиз-контроль, проекционный экран, большая мультимедийная система – все то, что раньше было доступно только в премиуме).

Как считает директор по бренду KIA ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, целевая аудитория KIA Seltos – современные стильные молодые люди, которые ценят яркий узнаваемый дизайн, инновации, безопасность и просторный салон. Клиенты среднего возраста, ценящие комфорт, высокую посадку, качество материалов отделки. И, безусловно, и тех и других привлечет современный полный привод, который дает возможность для безопасных и комфортных поездок за город.

Подробнее о перспективах нового кроссовера KIA Seltos на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».