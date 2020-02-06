Hyundai в январе увеличила продажи в России на 5%

Российские дилеры Hyundai в январе реализовали 11395 автомобилей – на 5% больше, чем годом ранее. При этом на долю кроссоверов приходится 65% от общего числа проданных автомобилей марки (7469 единиц), два из которых – Creta и Tucson – входят в тройку моделей-лидеров, показавших самые высокие продажи в январе.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером Hyundai в прошлом месяце остается компактный кроссовер Creta с показателем 5376 проданных машин (+28%). На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – в прошлом месяце было реализовано 3408 этих автомобилей (-10%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в январе нашел 1382 покупателей (-12%). Далее идет среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe, чей результат составил 711 реализованных машин (+15%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai по-прежнему бизнес-седан Sonata, продажи которого составили 87 автомобилей (-78%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2020 года на российском рынке начнутся продажи фейслифтинговых бестселлеров Hyundai – Solaris и Creta, а также спортивной версии кроссовера Tucson – N-Line. Во второй половине 2020-го следует ожидать появления абсолютно нового полноразмерного кроссовера Palisade, старт нового поколения Elantra и рестайлингового Santa Fe.

Когда конкретно можно ждать эти и другие модели на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».