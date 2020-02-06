Корейские автопроизводители приостанавливают выпуск автомобилей из-за коронавируса

Корейские автопроизводители Hyundai и KIA объявили о приостановке работы некоторых конвейеров из-за нехватки деталей, возникшей на фоне коронавируса в Китае.

Так, Hyundai остановила производство автомобилей Genesis на одном из заводов в городе Ульсан,. Также компания достигла соглашения о постепенной остановке конвейеров на оставшихся четырех заводах в Ульсане и заводах в Чонджу и Асане к пятнице. Таким образом, конвейеры временно остановятся на всех семи южнокорейских заводах Hyundai, пишет агентство "Финмаркет". У компании есть 10 заводов за границей, в том числе в России. В Hyundai полагают, что конвейеры в Южной Корее не будут работать до 10-11 февраля, пока на них не поступят детали от местных производителей.

Между тем, KIA снижает производство на заводах в Хвасоне и Кванджу из-за остановившегося производства в Китае. Всего у компании в Южной Корее восемь заводов: два в Кванмёне, три в Хвасоне и три в Кванджу. За пределами Южной Кореи работают семь предприятий KIA.

Еще одна автомобильная компания SsangYong Motor также остановила до 12 февраля завод в городе Пхёнтхэк.

Напомним, в Китае власти призвали производственные компании остановить работу до 9 февраля, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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