KIA представила концептуальный кроссовер Sonet

Компания KIA Motors на автосалоне в Дели представила прототип компактного кроссовера KIA Sonet, который дает представление о том, каким будет новый глобальный компактный кроссовер бренда. Автомобилю осталось пройти относительно небольшую доработку до серийного производства – на индийском рынке новинка появится уже во второй половине 2020 года.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, Sonet станет третьей моделью, которую KIA предложит на индийском рынке. Новый кроссовер отличают «ступенчатый» рисунок решетки радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра», дневные ходовые огни, подчеркивающие контур фар, а также широкая «световая подпись» задних фонарей.

Что касается интерьера, автомобиль оснащается информационно-развлекательной системой с 10,25-дюймовым дисплеем, навигацией и доступом к телематическому сервису UVO, аудиосистемой премиум-класса Bose. Стоит также отметить «интеллектуальную» механическую трансмиссию iMT.