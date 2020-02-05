KIA представила концептуальный кроссовер Sonet

Компания KIA Motors на автосалоне в Дели представила прототип компактного кроссовера KIA Sonet, который дает представление о том, каким будет новый глобальный компактный кроссовер бренда. Автомобилю осталось пройти относительно небольшую доработку до серийного производства – на индийском рынке новинка появится уже во второй половине 2020 года.
Как сообщает пресс-служба корейской марки, Sonet станет третьей моделью, которую KIA предложит на индийском рынке. Новый кроссовер отличают «ступенчатый» рисунок решетки радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра», дневные ходовые огни, подчеркивающие контур фар, а также широкая «световая подпись» задних фонарей.
Что касается интерьера, автомобиль оснащается информационно-развлекательной системой с 10,25-дюймовым дисплеем, навигацией и доступом к телематическому сервису UVO, аудиосистемой премиум-класса Bose. Стоит также отметить «интеллектуальную» механическую трансмиссию iMT.
Также на автосалоне в Дели состоялась премьера KIA Seltos X-Line Concept – перспективной версии нового глобального кроссовера, отличающейся более внедорожным обликом. Его отличает более рельефное решение передней части автомобиля и более футуристичный рисунок решетки радиатора. Новые дизайнерские штрихи внесены в формы переднего и заднего бампера – появилась новая панель нижней защиты. На крыше установлен багажник, а на бортах – защитные накладки.
Напомним, в декабре 2019-го компания KIA открыла новый завод компании в индийском регионе Анантапур (штат Андхра Прадеш). В настоящее время предприятие KIA Motors India (KMI) работает на полную мощность. Инвестиции в создание нового завода составили 1,1 млрд долларов США.
Первой моделью KIA, выпускающейся на территории Индии, стал новый компактный кроссовер Seltos. В дальнейшем линейка выпускаемых на этом заводе моделей будет расширена. Помимо нового субкомпактного кроссовера Sonet, в начале 2020 года предприятие в Анантапуре начнет производство нового премиального минивэна. При проектировании производственных линий завода KMI брался в расчет и выпуск полностью электрических и гибридных автомобилей, который начнется в будущем.
Ежегодно завод в Анантапуре способен выпускать приблизительно до 300 тыс. автомобилей. Как отмечается, для KIA, выходящей на пятый по величине рынок новых автомобилей в мире, – это заметное расширение глобальных производственных мощностей.
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