Suzuki в январе увеличила продажи в России в 3,3 раза

Российские дилеры Suzuki в январе реализовали 521 автомобиль – это в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в прошлом месяце остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 341 экземпляр (рост в 3,3 раза). Реализация кроссовера Suzuki SX4 выросла в 3,7 раза до 134 автомобилей. Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения выбрали 46 покупателей, что в 2,2 раза больше по сравснению с прошлым годом.

Как отмечает генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, старт 2020 года, безусловно, можно считать успешным и в дальнецем компания планирует развивать акции и программы, которые позволят сделать приобретение автомобилей Suzuki еще более выгодным.

Полный список дилеров Suzuki (и не только Suzuki) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».