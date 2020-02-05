Volkswagen раскрыл подробности о новом Polo для России

Компания Volkswagen раскрыла первые подробности о новом поколении своего бестселлера Polo. Автомобиль получил полностью измененный дизайн и стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый Polo представлен теперь в новом кузове лифтбек и по сравнению с предыдущим поколением модели заметно вырос в размерах: его габариты составляют 4483x1706x1484 мм. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 90 литров – до 550 литров.

Уже в стартовой комплектации нового Polo предлагается светодиодная оптика и задние светодиодные фонари. В зависимости от версии автомобиль оснащается головными фарами рефлекторного или прожекторного типа.

Все комплектации Polo оснащаются теперь мультимедийной системой с поддержкой App-Connect и сенсорным экраном с диагональю 6,5 или 8,25 дюйма. Кроме того, расширенное оснащение модели включает цифровую приборную панель Active Info Display, систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy, а также обогрев задних сидений и рулевого колеса в качестве опции.

Новый Polo получит три варианта двигателя на выбор: объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., 110 л.с., а также 1,4 л мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-ступенчатым «автоматом», а 125-сильный мотор сочетается с 7-ступенчатой DSG.

Для российского рынка новый Polo будет предлагаться в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive. Подробная информация о комплектациях и ценах будет доступна позже.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», седан Volkswagen Polo остается бестселлером марки на российском рынке – в 2019 году на этой модели остановили свой выбор 56102 покупателя (-6%). Кроме того, корпоративные продажи седана Polo в прошлом году показали рекордный результат за все время присутствия модели на российском рынке – 25612 автомобилей.

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