ГК Favorit Motors и Яндекс.Авто открыли в Москве цифровой шоу-рум

В рамках совместного проекта ГК Favorit Motors и Яндекс.Авто реализована возможность покупки автомобиля с предустановленной системой Яндекс.Авто и приобретения бортового компьютера Яндекса отдельно для установки в свой автомобиль. В Москве открылся первый шоу-рум с тестовыми автомобилями, оборудованными Яндекс.Авто, а также со специальным интерактивным стендом, на котором можно протестировать возможности бортового компьютера без автомобиля, сообщает пресс-служба ГК Favorit Motors.

На текущий момент бортовой компьютер Яндекса в Favorit Motors планируется устанавливать на автомобили KIA, Hyundai, Renault, Skoda, Volkswagen. Тест-драйв с Яндекс.Авто сегодня можно провести на автомобиле KIA Rio.

Как отмечается, ключевым преимуществом совместного проекта является схема продаж «Попробуй и купи» (Try & buy). Во всех дилерских центрах ГК Favorit Motors клиенты смогут бесплатно установить бортовой компьютер Яндекс.Авто в свой автомобиль на 1 месяц, чтобы протестировать работу системы. Через 1 месяц клиенту нужно принять решение – купить Яндес.Авто или вернуть в дилерский центр. Услуга предоставляется бесплатно.

Бортовые компьютеры с предустановленной мультимедийной системой Яндекс.Авто (в нее входят Навигатор, Алиса, Музыка) были представлены в январе 2019 года. Они представляют собой головное устройство для установки в автомобиль на место штатного ГУ и позволяют подключить машину к интернету. Яндекс объединил в одном решении свои популярные сервисы, сделав их максимально удобными и надежными для использования в машине – с адаптированным под автомобиль интерфейсом, крупными иконками и голосовыми подсказками.

На текущий момент на дорогах уже более 100 тыс. таких машин, включая автомобили каршеринга Яндекс.Драйв. В планах Яндекса в ближайшие 5 лет установить Авто в 2,5 млн новых автомобилей.

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