Audi Q5 получил новую модификацию в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новую модификацию Audi Q5 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Стоимость новинки составляет от 3 млн 675 тыс. рублей, сообщае пресс-служба марки с четырьмя кольцами. Первые автомобили появятся в шоу-румах дилерских центров Audi летом 2020 года.

Дизельный двигатель V6 3.0 TDI развивает мощность 249 л.с. и 600 Нм крутящего момента и сочетается с 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic. Audi Q5 45 TDI разгоняется до 100 км/ч за 6,0 с, максимальная скорость составляет 237 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 7,4 л/100 км. Система полного привода quattro входит в список стандартного оснащения Audi Q5 45 TDI quattro. Впервые для модели в качестве опции также доступен спортивный дифференциал на задней оси.

В стандартную комплектацию Audi Q5 45 TDI включены светодиодные фары и задние светодиодные фонари, датчик дождя, внешние зеркала с электрорегулировкой и обогревом, парковочный ассистент с датчиками сзади, электропривод крышки багажника, Audi drive select и др.

В качестве опции для покупателей доступны информационно-развлекательная система MMI Navigation plus с сенсорной панелью MMI touch, высококлассная аудиосистема Bang & Olufsen, а также ассистирующие системы, такие как адаптивный круиз-контроль, ассистент сохранения полосы движения, пакеты безопасности «Путешествие» и «Город», система автоматической парковки, проекционный дисплей и другое инновационное оборудование.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».