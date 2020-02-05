Петербургский завод Hyundai готовится к выпуску обновленных Solaris и Creta

Петербургский завод Hyundai в первом квартале 2020 года начнет производство фейслифтингового седана Hyundai Solaris, а в первом полугодии на его конвейере появится обновленный кроссовер Creta. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Всего в 2020 году предприятие планирует выпустить не менее 230 тыс. автомобилей, продолжая работать в три производственные смены пять дней в неделю.

Напомним, по итогам 2019 года петербургский завод Hyundai выпустил 245 тыс. автомобилей, что на 0,6% ниже показателя годичной давности. Самой массовой моделью на конвейере предприятия остается KIA Rio с показателем 100,8 тыс. седанов и кросс-хэтчбеков. Производство кроссовера Hyundai Creta в прошлом году составило 80 тыс. машин, седана Solaris – 64,2 тыс. единиц.

Бестселлером Hyundai на российском рынке в 2019 году остается компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 71487 проданных машин (+5,8%). Стоит отметить, что эта модель становится лидером в сегменте SUV третий год подряд. На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 58682 покупателя (-10,5%). Продажи седанов и кросс-хэтчбеков KIA Rio в прошлом году составили 92475 автомобилей, что на 7,7% ниже показателя годичной давности. При этом Rio третий год подряд остается самой продаваемой иномаркой на российском авторынке.

Кроме того, петербургский завод Hyundai в 2019 году поставил на экспорт 16,6 тыс. автомобилей, что на 40,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Приоритетными для зарубежных поставок по-прежнему остаются рынки Казахстана и Беларуси.

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