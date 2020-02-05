В 2019 году рынок LCV с пробегом показал незначительное падение

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году объем рынка легких коммерческих автомобилей с пробегом в России составил 405,7 тыс. единиц. Это на 1,4% меньше, чем за 2018 год.

Лидерство здесь принадлежит отечественной марке GAZ, на долю которой приходится более 40% рынка. Ее объемы перепродаж в прошлом году составили 163,8 тыс. экземпляров, что на 1,7% меньше, чем в 2018 году. На 4,3% упали перепродажи у другой российской марки – УАЗ. Она находится на втором месте с результатом 40,4 тыс. автомобилей. Лучшим среди иностранных брендов стал Volkswagen, показавший минимальный рост (+0,1%). За год было перепродано 24,7 тыс. таких автомобилей. На четвертой и пятой позициях оказались Toyota и Ford с результатами 23,9 тыс. (-3,6%) и 21,2 тыс. (+3,7%) единиц соответственно.

В модельной структуре этого рынка первенство принадлежит GAZ 3302. Объем перепродаж этих автомобилей в минувшем году составил 91,1 тыс. единиц (-4,7%).

Самые крупные вторичные рынки легких коммерческих автомобилей в 2019 году были в Москве и Московской области (доли рынка – 6,9% и 6,5% соответственно). Из нестоличных регионов активнее всего перепродажи LCV шли в Краснодарском крае, на который пришлось более 5% от общего рынка легких коммерческих автомобилей с пробегом.

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали российский рынок новых легких коммерческих автомобилей. Эти результаты можно посмотреть в специально подготовленном пресс-релизе.

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