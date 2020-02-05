АВТОВАЗ в январе увеличил продажи в России на 1%

АВТОВАЗ в январе реализовал на российском рынке 21790 автомобилей LADA – на 1,2% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля LADA, по собственным оценкам компании, составила 21%, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Бестселлером АВТОВАЗа в прошлом месяце остается LADA Granta, чья реализация увеличилась на 11% до 8470 автомобилей. Второй результат по объему реализации показала LADA Vesta – 7506 проданных машин (+6%).

Напомним, в январе АВТОВАЗ начал продажи обновленного внедорожника LADA 4x4. Стоимость модернизированной модели составляет от 553,9 тыс. рублей. Так, 3-дверная и 5-дверная версии LADA 4х4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.

Как заявил ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, в 2020 году компания ставит своей целью сохранение лидирующей позиции LADA по доле рынка в России, в том числе за счет роста продаж автомобилей с автоматической трансмиссией и интеграции внедорожника Niva в модельный ряд LADA.