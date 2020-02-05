Российские автозаводы оценили риски от коронавируса

Несмотря на то что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях. Так, отечественный автопром получает из Китая много комплектующих. В отрасли, компании которой 30 января опросил Минпромторг, уверенно говорят о наличии всего необходимого только на февраль, пишет газета «Коммерсант».

На КАМАЗе признают, что в случае продолжения эпидемии могут возникнуть риски корректировки производственных планов с марта. Большинство комплектующих независимо от страны происхождения имеют в составе элементы, производящиеся в Китае, а некоторые детали выпускаются только там. Уже создан штаб КАМАЗа по «оперативному реагированию», который при необходимости будет корректировать модельный ряд, вести «превентивную работу» с поставщиками и искать альтернативы.

Другие автоконцерны пока воспринимают ситуацию не столь серьезно. УАЗ возобновит производство только 10 февраля, говорят в «Соллерсе» и рисков по февралю не видят. В «Группе ГАЗ» «анализируют ситуацию». Некоторые поставщики АВТОВАЗа доставляют «небольшое количество» компонентов с китайских заводов, концерн «имеет необходимый запас», хотя и «готовится к различным сценариям». Стабильна ситуация с производством и у Toyota, покупающей часть компонентов в Китае. В Renault имеют необходимый запас деталей для «бесперебойной работы завода в ближайшей перспективе». В Nissan оценивают риски. На «Автоторе» заверили, что не используют поставки из Китая. Не признаются в наличии проблем и китайские автоконцерны, работающие в России.

Глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов согласен, что «моментальных угроз» российскому автопрому нет. По его мнению, ситуация с вирусом разрешится быстрее, чем концерны найдут альтернативных поставщиков по высокотехнологичным и сложным компонентам. Сходные ситуации при ограничениях на поставки товаров из Турции и землетрясении в Японии, отмечает эксперт, «в целом не нанесли ущерба российским производствам».

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