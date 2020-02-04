Электромобиль JAC iEV7S готовится к сертификации в России

Электрокар от JAC Motors доберется до России в ближайшие годы. Компания подтвердила, что готовит хэтчбек iEV7S для сертификации, по итогам которой машина сможет выйти на российский рынок.

Напомним, что в сентябре JAC Motors уже анонсировал продажи электрокара в России, которые, как тогда сообщалось, должны начаться в 2020-2021 годах. При этом отмечалось, что iEV7S успешно прошел краш-тест по новым требованиям организации C-NCAP, пишет портал «Китайские автомобили».

Компактный электрокар JAC iEV7S (его длина – 4135 мм, ширина – 1750 мм, высота – 1565 мм) оснащен литиевыми аккумуляторами, обеспечивающими пробег до 300 км без подзарядки, и разгон до 50 км/ч за 4 секунды. Правда, у этой модели катастрофически низкий клиренс – 130 мм. Зато привлекательные цены: в Поднебесной машина стоит от 93,5 до 119,5 тысячи юаней, что по актуальному курсу составляет от 850 тысяч до 1,1 млн рублей.

Как сообщали ранее агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе «Джак автомобиль», в 2020 году компания JAC Motors планирует начать продажи в России двух новых моделей кроссоверов. Так, семиместный переднеприводный кроссовер JAC S7, самый крупный в модельном ряду, появится, по предварительным данным, в августе 2020 года. Сборка JAC S7 будет налажена в Казахстане на заводе «СарыаркаАвтоПром». Переднеприводный компактный кроссовер JAC S4 ожидается позже, не ранее октября – ноября 2020 года. Комплектации новинок для России на данный момент не определены.

Кроме того, в прошлом году компания JAC Motors начала продажи в Китае нового лифтбека JAC A5. Выход модели на российский рынок состоится не ранее 2021 года, информация о версиях для нашей страны будет доступна ближе к началу продаж. Нынешняя линейка, состоящая из кроссоверов JAC S3 и JAC S5, а также пикапа JAC T6 останется в продаже и в наступившем году.