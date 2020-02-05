В Сибири открылись новые дилерские центры Toyota и Lexus

В Барнауле технически запустились полнофункциональные дилерские центры Toyota и Lexus компании «АлтайЕвроМоторс».

Как сообщает портал «Континент Сибирь», новые дилерские центры построены в соответствии с последними стандартами Toyota и Lexus. Общая площадь запущенных автосалонов составила порядка 6000 кв.м. Площадь шоу-рума «Тойота Центр Барнаул» – около 900 кв.м., а «Лексус Барнаул» – 700 кв.м. Сервисная зона Toyota и Lexus занимает в общей сложности более 2500 кв.м. Она оснащена 7 постами кузовного ремонта, 14 постами слесарного ремонта, 2 постами шиномонтажа и однойпокрасочной камерой. В дилерском центре Lexus также расположена зона отдыха, сформированная в соответствии с принципами традиционного японского гостеприимства «омотенаши».

Напомним, что первые для Сибири полнофункциональные дилерские центры Lexus в такой концепции были запущены в 2017 году в Омске (ГК «Автоплюс») и Томске («Элке-Авто»). В середине 2020 года ожидается открытие полнофункциональных салонов Toyota и Lexus в Новосибирске тюменской группы компаний «Восток Моторс». Они будут располагаться рядом с действующим салоном KIA-Nissan самарской группы компаний «Эксперт».

Напомним, что прежний официальный дилер японских марок в Барнауле – «СЛК-Моторс» – в 2016 году был признан банкротом и закрыл свои салоны. Первый тендер на право представлять Toyota и Lexus в Барнауле после ухода с рынка «СЛК-Моторс» прошел в 2017 году, его победителем стала московская компания СП «Бизнес Кар». Однако она отказалась от планов по развитию в регионе, и тендер в том же году был проведен заново. Победителем стала местная ГК «АлтайЕвроМоторс», которая на тот момент являлась официальным дилером Volkswagen, Skoda, Audi. Временные решения по брендам Toyota и Lexus располагались на действующей площадке компании, но при этом, предполагалось дальнейшее строительство полнофункциональных салонов, что и было осуществлено.