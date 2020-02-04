Минюст намерен оставить в новом Кодексе 50%-ный дисконт в оплате штрафов

Возможность оплаты штрафов ГИБДД с 50%-ной скидкой, введенную в России с 1 января 2016 года, планируют сохранить и в новом Кодексе об административных правонарушениях. Напомним, в обществе продолжается горячее обсуждение проекта КоАП, опубликованного 30 января нынешнего года.

Особое возмущение вызвала величина предлагаемых штрафных сумм, которые народ сразу окрестил "грабительскими". Очевидно, чтобы несколько смягчить направленный на законотворцев гнев, Минюст, который готовил текст нового Кодекса, решил напомнить о возможностях половинной оплаты для тех, кто делает все своевременно и не пытается скрыться от ответственности.

В современной редакции документа предлагается при своевременной оплате нарушителем штрафных сумм, эту норму закона (50% дисконта в оплате штрафов) не только сохранить, но и распространить на ряд других правонарушений. Во всяком случае, такое подтверждение от пресс-службы ведомства получили корреспонденты ТАСС: "Предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых... Таким образом, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений".

В ведомстве также предлагают закрепить и другую норму закона - о возможности льготной оплаты штрафа в случае, если уведомление о штрафе, направленное нарушителю по почте заказным письмом, поступило к нему с задержкой. Напомним, что закон о продлении льготного периода оплаты штрафа за нарушение ПДД вступил в силу чуть больше года назад 7 января 2019 года. По действующему закону, если копия постановления о назначении штрафа, направленная нарушителю по почте заказным письмом, поступила на его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, указанный срок (20 дней) при желании можно восстановить. Причем депутаты ГосДумы предлагают этот срок увеличить до 30 суток. Здесь, правда, необходимо помнить, что человек, привлеченный к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, должен сам подать ходатайство об оплате штрафа со скидкой 50%.

P.S. Согласно онлайн-опросу, проведенному в 2017 году аналитическим агентством "АВТОСТАТ" и издательством "За рулем", более 67% автовладельцев пользуются возможностью 50%-ной скидки при оплате штрафов.