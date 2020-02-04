В российском офисе MAN назначен новый руководитель

Генеральным директором «МАН Трак энд Бас Рус» с 3 февраля 2020 года назначен Ян Айхингер. Он будет находиться в подчинении руководителя по продажам в северо-восточной части СНГ компании MAN Truck & Bus SE Йохана Бьёрнора. Стратегической целью г-на Айхингера станет построение партнерских взаимоотношений с клиентами и внедрение стратегия Simplifying Business на российском рынке, сообщает пресс-служба «МАН Трак энд Бас Рус». Напомним, Питер Андерсон, возглавлявший компанию «МАН Трак энд Бас Рус» с 2016 года, в ноябре 2019-го принял решение покинуть свой пост.

Ян Айхингер родился в 1968 году в г. Штутгарт (Германия). Более 25 лет работает в области коммерческого транспорта, сотрудничал с различными международными компаниями. Занимал руководящие посты в различных странах мира, включая Саудовскую Аравию, Южно-Африканскую Республику, Великобританию и Германию. В течение последних нескольких лет г-н Айхингер занимал должность вице-президента по вопросам товарного маркетинга автобусного направления в компании MAN Truck & Bus SE в Мюнхене (Германия).

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года реализация грузовых автомобилей MAN в России составила 5013 единиц (-1,5%). В результате MAN вошел в пятерку лидеров российского рынка грузовиков. Безусловным бестселлером MAN в этом сегменте остается модель TGX, чей результат продаж составил 2556 машин (-7%).

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