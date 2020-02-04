ForAuto – 2020: что ждет российский авторынок?

После двух лет роста российский авторынок в 2019 году показал падение на 2,3%, и, по прогнозам экспертов, в 2020 году падение может усилиться и составить от 5% до 10%. Что при этом будет происходить с автопроизводителями и дилерами, как изменится поведение покупателей, что предпримет государство – все эти темы будут обсуждаться на форуме автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020: Итоги и прогнозы авторынка», который пройдет 20 февраля в Москве. Это ежегодное мероприятие проводится уже в 10 раз и является центральным событием для всех участников автомобильного рынка.

На форуме выступят ведущие эксперты агентства «АВТОСТАТ» и на основе аналитических данных расскажут об основных трендах и сценариях развития рынка легковых автомобилей, рынка коммерческих автомобилей, а также рынка автомобилей с пробегом.

В рамках форума будет организована панельная дискуссия – площадка для активного обмена мнениями между участниками рынка. Здесь практикующие профессионалы автомобильного бизнеса не только обсудят возможности развития рынка, но и с помощью голосования составят самую объективную картину текущей ситуации. В дискуссии участвуют руководители брендов и крупнейших дилерских холдингов и объединений предпринимателей.

Третья сессия объединяет в себе три главных финансовых инструмента авторынка – страхование, лизинг, кредитование. Ландшафт автокредитования сейчас очень динамично меняется. Как и в какую сторону – обсудим с экспертами: Михаил Порватов, РСА; Алексей Власов, Ингосстрах; Артем Кохтачёв, Газпромбанк Автолизинг; Владимир Шикин, НБКИ; Алексей Гурин, Hyundai Capital; Денис Мусиенко, Тинькофф.

«Вишенка на торте» – четвертая сессия, где на основе статистических и аналитических данных, полученных ведущими агентствами в ходе соцопросов, спрогнозируем изменение поведения потребителей онлайн, оффлайн и в соцмедиа. Что дает сегодня мобильный маркетинг и к чему приведет новая парадигма потребления, расскажут Андрей Заволока, Google, Александр Эрнезакс, digital-агентство Edison, а также эксперты из компаний Nielsen и Медиалогия.

Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия в нем можно здесь.