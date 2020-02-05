Volkswagen представил компактный кроссовер Taigun

Компания Volkswagen на автосалоне в Нью-Дели представила новый компактный кроссовер Taigun. Автомобиль, построенный специально для индийского рынка, является «братом-близнецом» европейской модели T-Cross. Серийное производство новинки планируется наладить в 2021 году. Вероятно, ближе к концу следующего года первые экземпляры уже появятся у индийских дилеров, пишет портал Motor.ru.

Volkswagen Taigun построен на бюджетной версии модульной платформы MQB с приставкой A0. Она же лежит в основе и Skoda Vision IN – компактного кроссовера, который представили на том же автосалоне чуть раньше.

Впервые имя Taigun прозвучало в 2012 году, когда Volkswagen представил одноименный концепт. Его длина составляла всего 3,85 метра, в то время как серийная версия существенно подросла – до 4,2 метра. Размер колесной базы новинки достигает 2,65 метра. Клиренс кроссовера при его скромных размерах довольно внушительный – 205 мм.

В моторном отсеке Volkswagen Taigun установлен такой же двигатель, как и у Skoda Vision IN – 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 130 л.с. (у чешского конкурента этот показатель немного больше, 150 л.с.) с функцией отключения цилиндров при низких нагрузках. Не исключено, что в дальнейшем появится версия с 1,0-литровым двигателем на три цилиндра мощностью 115 л.с., а также агрегат на природном газе. Привод у автомобиля будет исключительно передний, а вот трансмиссию можно выбрать: доступны 6-ступенчатая механика и 7-диапазонный «робот» DSG.

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