Доля продаж дизельных автомобилей в массовом сегменте – 5%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2019 году на долю дизельных версий новых легковых автомобилей массового сегмента пришлось всего лишь 5% от общего объема российского рынка. Годом ранее этот показатель составлял 5,3%.

Среди массовых марок наибольшую рыночную долю дизельных машин имеет Peugeot – 41%. При этом в 2018 году она была равна 29%. У другого французского бренда – Citroen – доля «дизеля» за год тоже выросла – с 20% до 35%.

А вот у японских Toyota и Mitsubishi доля продаж автомобилей с дизельными моторами, наоборот, снизилась: если в 2018 году она составляла 24%, то теперь – 22%. Причем именно Toyota больше всех в России продает дизельных автомобилей.

Также отметим, что у целого ряда марок массового сегмента на долю «дизеля» приходится менее 10% от общего объема продаж.

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