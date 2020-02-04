УАЗ выпустил экспедиционную спецверсию «Буханки»

Ульяновский автозавод анонсировал старт продаж официальной заводской версии СГР в исполнении «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. Стартовая цена новинки составляет 974,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УАЗа.

Созданная на базе семиместной комплектации «Комби», специальная серия классического УАЗ СГР оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач, подключаемым полным приводом и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала.

Внедорожный потенциал раскрывают силовые бамперы с буксировочными петлями, задний – с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством. Такое решение предоставляет возможность применения реечного домкрата, а также упрощает эксплуатацию и облегчает доступ к предустановленной на заводе электрической лебедке. Экспедиционный багажник с широкими опорами и удобной лестницей решает вопрос транспортировки массивной крупногабаритной поклажи, обеспечивая равномерное распределение нагрузки. Высокие «стенки» по периметру подходят для крепления лопаты, домкрата или установки роллеты.

Трубчатая защита предохраняет рулевые тяги от механических воздействий, равно как от грязи, воды и пыли. Шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16 на стальных дисках черного цвета эффективно работают на слабых грунтах в стравленном состоянии.

Салон специальной версии отличают белая контрастная прострочка сидений с тканевой водоотталкивающей обивкой. Базовый вариант оснащения подразумевает наличие функции подогрева передних кресел и пакета «Комфорт», в который входят наружные дверные ручки новой формы, единый для замка зажигания и дверей ключ, раздвижные салонные форточки и открываемый изнутри при блокировке замок двери задка. Автомобиль доступен исключительно в оранжевом или защитном цвете кузова.

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