KIA показала новое поколение кроссовера Sorento

Компания KIA опубликовала первые изображения нового, четвертого поколения кроссовера KIA Sorento, мировая премьера которого состоится в начале марта на Женевском автосалоне 2020 года.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, новый Sorento – это первый автомобиль, созданный на базе четвертого поколения платформы KIA для среднеразмерных кроссоверов. Он предложит такое пространство в салоне, которое раньше могли предложить только более крупные внедорожники. Помимо этого, для четвертого поколения KIA Sorento впервые в истории модели будет доступна гибридная силовая установка.

Новый Sorento предложит целый ряд инновационных решений, среди которых – самые современные системы помощи водителю, расширенные возможности доступа в информационные сети, богатый набор информационно-развлекательных функций.

Как отмечается, Sorento – одна из ключевых моделей в глобальной линейке бренда. С момента появления KIA Sorento на рынке в 2002 году в мире продано уже более 3 млн автомобилей этой модели.

Напомним, в июне 2015 года в России стартовали продажи третьего поколения кроссовера KIA Sorento Prime, который дополнил модельную линейку KIA в России и вывел марку в новый сегмент премиальных кроссоверов. При этом на российском рынке по-прежнему доступен Sorento второго поколения, чьи продажи в России пока продолжаются.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры KIA реализовали 11030 флагманских кроссоверов Sorento Prime, что на 13% выше показателя годичной давности. Продажи кроссовера KIA Sorento второго поколения в прошлом году 5648 автомобилей (-25%).