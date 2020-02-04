Skoda представила новый кроссовер меньше Karoq

Компания Skoda представила прототип нового компактного кроссовера Vision In, серийная версия которого будет предназначена для рынков развивающихся стран. Премьера автомобиля состоялась на автосалоне в индийском Нью-Дели, сообщает портал Autonews.ru.

Длина концепт-кара составила 4256 мм, что на 126 мм короче модели Karoq, а размер колесной базы равен 2671 мм. В основу кроссовера легла архитектура под названием MQB-A0-IN – модернизированная версия модульной платформы MQB-A0 для «младших» моделей концерна Volkswagen.

Внешними отличительными чертами кроссовера стали массивная радиаторная решетка с вертикальными ламелями, узкие светодиодные головные фары и 19-дюймовые алюминиевые колесные диски. В салоне – полностью цифровая приборная панель, отдельный дисплей мультимедиа, тачпад для управления функциями автомобиля и электронный селектор коробки передач.

В компании отметили, что в оформлении интерьера использовали исключительно экологически чистые «веганские» материалы. В частности, дизайнеры применили богемский хрусталь, а передняя панель выполнена в технике калямкари (особое искусство нанесения рисунка, выполняемого вручную).

Skoda Vision In укомплектован 1,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым наддувным двигателем, выдающим 150 л.с. Серийный выпуск нового компактного кроссовера Skoda стартует в Индии в начале 2021 года. Доберется ли модель до других стран, пока не сообщается.

«Раньше в основном мы ассоциировались с европейскими рынками, а этим продуктом демонстрируем, что сегодня бренд можно назвать мировым автопроизводителем. Skoda отвечает за данный регион на уровне концерна и представляет продукт, в полной мере соответствующий потребностям индийского рынка. Российский рынок в этом году тоже увидит ряд новинок Skoda. Мы уже объявили цены на кроссовер Karoq, через месяц стартуют продажи нового Rapid, а ближе к концу года на российский рынок выйдет новое поколение Octavia», – рассказал Autonews.ru представитель российского офиса Skoda Тимур Алиев.

Время выхода новых моделей на российском рынке - не только Skoda, но и других брендов - можно сверять с нашим «Календарем новинок».