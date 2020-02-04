Новый Cadillac XT6 доступен для заказа в России

Российские дилеры Cadillac начали прием предзаказов на новый полноразмерный кроссовер XT6 с тремя полноценными рядами сидений, который поступит в продажу до конца этого месяца. Новинка будет представлена в двух исполнениях: Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном, настройками подвески и рулевого управления и системой полного привода. Специальная цена на период предзаказа составит 3 млн 870 тыс. рублей для обеих комплектаций, сообщает пресс-служба Cadillac.

Комплектация Premium Luxury отличается яркой хромированной отделкой ключевых элементов, декоративными элементами интерьера из дерева. В версии Sport отделка экстерьера выполнена в черном глянце, а дизайн салона включает карбоновые детали. Подчеркивает спортивный стиль и решетка радиатора, продвинутая система полного привода Sport Control, а также активное шасси Continuous Damping Control, входящее, в стандартную комплектацию комплектации Sport.

Новый Cadillac XT6 оснащен новым 4-цилиндровым двигателем 2.0 л с турбонагнетателем, который сочетается с новой 9-ступенчатой коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Cadillac начали прием заказов на рестайлинговый кроссовер XT5, который поступит в продажу в начале 2020 года. Модель предлагается в двух комплектациях – Premium Luxury и Sport, которые различаются дизайном экстерьера и интерьера, а также настройками подвески автомобиля. Специальная цена на новинку только на период предзаказа составит 2 млн 990 тыс. рублей, с учетом Trade-in. Cadillac XT5 оснащен новым 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 200 л.с. в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

По итогам 2019 года российские дилеры Cadillac реализовали 975 автомобилей (-17%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade.

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