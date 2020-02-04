Ford отзывает в России 125 фургонов Transit

Компания «Форд Соллерс Елабуга» 3 февраля объявила об отзыв 125 фургонов Ford Transit, изготовленных с 25 июня по 29 ноября 2019 года. Причиной отзыва транспортных средств с исполнением загрузочного пространства «бортовая платформа» является перекрытие задних огней при откидывании заднего борта более чем на 50%, а также отсутствие наклейки, предупреждающей об этом, сообщает пресс-служба Росстандарта. На транспортных средствах будет произведена установка дилером предупреждающей наклейки на задний борт. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентябре прошлого года завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit. Автомобиль получил обновленные сиденья, новую цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона. Также была модернизирована несущая конструкция кузова, замки дверей, что привело к дополнительному усилению кузова.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Ford по итогам 2019 года увеличили продажи легких коммерческих автомобилей семейства Ford Transit на 4%, реализовав 12589 этих машин. В результате Ford Transit остается лидером рынка легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.

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