KIA объявила полный прайс-лист на кроссовер Seltos

Компания KIA объявила цены и комплектации нового компактного кроссовера Seltos, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Продажи новинки на российском рынке начнутся 2 марта 2020 года. Стоимость KIA Seltos составит от 1 млн 099 тыс. рублей до 1 млн 999 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата, сообщает пресс-служба корейской марки.

Уже в базовой комплектации боковые зеркала окрашиваются в цвет кузова, а передний и задний бамперы украшены серебристыми накладками. Вне зависимости от версии все KIA Seltos оснащаются дисковыми тормозами с антиблокировочной системой, фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой курсовой устойчивости ESC, ассистентом старта на подъеме, системой контроля давления в шинах, иммобилайзером и центральным замком с автоматическим запиранием дверей при начале движения, электроприводами передних и задних стеклоподъемников, мультифункциональным рулевым колесом, аудиосистемой с радиоприемником, разъемом USB и шестью динамиками.

Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, сиденье водителя имеет механическую регулировку по высоте. Спинки задних сидений могут быть отрегулированы по углу наклона, или сложены в пропорции 60:40, имеются крепления для детского кресла стандарта Isofix. Во всех версиях предусмотрены подогрев форсунок стеклоомывателя, электропривод и подогрев боковых зеркал заднего вида, воздуховоды в центральной консоли для пассажиров второго ряда.

Переднеприводные версии с двигателем 1,6 MPI (с распределенным впрыском) 123 л.с. будут предлагаться в четырех комплектациях – Classic, Comfort, Luxeи Style. Комплектации Classic и Comfort будут доступны как с механической, так и с автоматической трансмиссией, Luxe и Style – только с автоматической.

В полноприводном исполнении Seltos 1,6 MPI имеет мощность двигателя 121 л.с. и будет доступен в четырех комплектациях: Comfort и Luxe (с механической или автоматической трансмиссией), а также Style и Prestige (только с автоматической трансмиссией).

Автомобили с двигателем 2,0 MPI (149 л.с.) и новым клиноцепным вариатором Smartstream IVT в переднеприводном исполнении будут доступны в комплектациях Luxe, Style или Prestige, а в полноприводном – Style, Prestige и Premium. Наиболее мощный (177 л.с.) двигатель 1,6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива – агрегатируется только с роботизированной трансмиссией 7DCT. Все Seltos 1,6 T-GDI оснащаются системой полного привода и будут доступны в комплектациях Prestige, Premium и Premium+.

На наиболее доступную комплектацию Classic (от 1 млн 099 тыс. 900 руб.) устанавливаются колеса размерности 16 дюймов на стальных дисках, с шинами 205/60 R16. Эти автомобили оснащаются галогенными фарами проекционного типа. KIA Seltos Classic имеет кондиционер, тканевую отделку сидений, декоративные интерьерные вставки серого цвета. Приборная панель дополнена дисплеем с диагональю 3,5 дюйма, аудиосистема – монохромный дисплей 3,8”.

В комплектации Comfort (от 1 млн 169 тыс.900 руб.) дополнительно имеется подогрев передних сидений и руля, кожаная отделка руля и ручки селектора трансмиссии. В багажном отсеке устанавливается полка. KIA Seltos Comfort оснащаются круиз-контролем и модулем Bluetooth для подключения мобильных устройств.

Комплектация Luxe (от 1 млн 319 тыс. 900 руб.) внешне отличается легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками, противотуманными фарами и рейлингами на крыше. В этой версии кроссовер оснащается датчиком света, задними датчиками парковки, системой климат-контроля, мультимедийной системой с цветным дисплеем 8” (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), дополнительными разъемами USB, камерой заднего обзора с динамическими направляющими на экране. Для автомобилей с двигателями 2,0 MPI и 1,6 T-GDI, начиная с комплектации Luxe, клиенты имеют возможность выбрать опциональную двуцветную окраску кузова. Также, начиная с этой комплектации, Seltos оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона.

В комплектации Style (от 1 млн 359 тыс. 900 руб.) KIA Seltos отличается легкосплавными 18-дюймовыми дисками, черными глянцевыми вставками решетки радиатора, серебристыми боковыми молдингами. Дневные ходовые огни, противотуманные фары, задние фонари и габаритные огни светодиодные.

Для комплектации Prestige (от 1 млн 569 тыс. 900 руб.) предусмотрены 17-дюймовые колеса на легкосплавных дисках и светодиодные фары головного света, а также хромированные наружные дверные ручки. Сиденья KIA Seltos Prestige имеют комбинированную отделку (ткань и эко-кожа), декоративные интерьерные вставки выполнены из черного глянца с принтом. Дополнительный комфорт в салоне обеспечивают система декоративной подсветки Mood Lamp, регулируемый центральный подлокотник между передними сиденьями и центральный задний подлокотник с подстаканниками. Салонное зеркало выполняется по электрохромной технологии (с автоматическим затемнением). Предусмотрен расширенный пакет «Теплых опций», в которой включены подогрев задних сидений и электрообогре вветрового стекла. Также в эту версию добавлена система бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, электропривод складывания боковых зеркал, передние датчики парковки. Устанавливаются приборная панель Supervision с дисплеем 7”, премиальная аудиосистема Bose, навигационная система с экраном 10,25”. Обеспечена поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В комплектации Premium (от 1 млн 809 тыс. 900 руб.) предлагаются легкосплавные 18-дюймовые диски, отделка сидений эко-кожей, интерьерные вставки с имитацией прострочки, вентиляция и электропривод регулировки передних сидений (с регулировкой поясничного подпора для водителя), панель беспроводной зарядки мобильных устройств в центральной консоли. В оснащение автомобиля добавлен датчик дождя и электромеханический стояночный тормоз. Одним из принципиальных отличий комплектации Premium является комплекс высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise, также повышающих уровень активной безопасности. KIA Seltos Premium оснащается проекционным дисплеем, круиз-контролем (SCC) с функцией остановки и возобновления движения (Stop&Go), автоматической системой экстренного торможения (FCA), ассистентом поддержания движения в полосе (LFA), системой контроля «слепых зон»(ВСА), ассистентом выезда с парковки задним ходом (RCCA), системой безопасного выхода (SEA), ассистентом управления дальним светом (НВА) и системой распознавания усталости водителя (DAW).

«Основным конкурентом Seltos на российском рынке будет Hyundai Creta. Но можно выделить и ряд других моделей, например, Nissan Qashqai, Suzuki Vitara, возможно, Skoda Karoq. Пока в ближайшие год-два сложно представить, что Seltos выйдет на первое место в сегменте SUV, но в тройку лидеров в 2021 году попасть может. Многое будет зависеть и от того, когда и как сильно обновится Creta. Пока видно, что у новинки KIA по сравнению с аналогом от кроссовера Hyundai более интересное оснащение салона, в частности, в наличии более привлекательного мультимедийного экрана или камеры заднего вида», – говорит генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.



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